Украина предупредила Европу о разрушительных последствиях

FT: Украину ждут разрушительные последствия без европейских торговых квот

Если власти Европейского союза не продлят квоты на поставки в ЕС украинских товаров, то это обернется разрушительными последствиями. Об этом предупредил министр финансов Украины Сергей Марченко. Его процитировало Financial Times.

Оно напомнило, что норма о беспошлинном ввозе в Европу украинской продукции перестанет действовать пятого июня. Как заметил Марченко, если соответствующее соглашение не продлят, то для Украины это будет иметь пагубные последствия. Эта страна очень сильно зависит от экспорта, который позволяет получать валюту для финансирования продолжающихся военных действий. В 2024 году доходы от экспорта в ЕС в рамках «автономных торговых мер» составили почти десятую часть внешнеторгового дохода страны.

Между тем некоторые европейские государства выступают против расширения украинского присутствия на их рынках. В первую очередь это касается дешевых сельскохозяйственных товаров, которые подрывают позиции местных фермеров. Это стало политической проблемой, например, в Польше. Она, а также Венгрия, Словакия и Болгария два года назад ввели односторонние запреты на импорт украинских зерновых и других продуктов питания.

Тем временем Киев предупреждает, что потеря доходов от торговли ударит по Украине в тот момент, когда она и так переживает сложный период из-за неопределенности в вопросе об американской помощи. Марченко констатировал, что без поддержки со стороны США Украина оказалась бы в очень драматичной ситуации.

В конце минувшей недели сообщалось, что Еврокомиссия собралась серьезно уменьшить импорт украинского сахара. ЕК таким образом уступает давлению местных производителей, которые жалуются что украинский импорт привел к обрушению цен на этот продукт.