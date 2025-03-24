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19:07, 24 марта 2025Россия

В Госдуме объяснили выплаты беременным российским школьницам

Буцкая: Забеременевшие до 18 лет россиянки нуждаются в помощи государства
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Ежегодно в России беременеют и рожают детей сотни девушек до 18 лет, которые нередко оказываются в кризисной ситуации и поэтому нуждаются в помощи государства. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с изданием «Абзац».

Ранее стало известно о введении в Орловской области выплат в размере 100 тысяч рублей для беременных школьниц. Согласно указу губернатора Андрея Клычкова, действие программы рассчитано до 2027 года.

Комментируя это решение, Буцкая предположила, что власти Орловской области будут выплачивать денежные средства тем школьницам, которые находятся в кризисных центрах. По ее словам, в России также работает отдельная группа, которая занимается разработкой рекомендаций для таких центров. «Главное слово здесь — "кризисное". Это ситуация спасения, когда уже наступила беременность и надо спасти девочку. Это и психологическая помощь, и юридическая, и медицинская, и крыша над головой. Ведь часто таких девочек из дома выгоняют», — объяснила она.

В свою очередь, губернатор Клычков после поднявшегося общественного резонанса подчеркнул, что в Орловской области на данный момент нет беременных школьниц. По его словам, в феврале 2025 года Минтруд утвердил рекомендации по повышению рождаемости, среди которых в том числе есть норма, принятая в регионе. Как утверждает чиновник, аналогичные меры приняты более чем в 40 регионах России.

ЖЗЛ
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