В Кремле рассказали о личном подарке Путина для Трампа

Президент России Владимир Путин действительно подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу портрет, который является личным подарком. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», — отметил представитель Кремля.
22 марта народный художник России Никас Сафронов заявил, что портрет, который Путин подарил Трампу, не подлежит оценке. В частности, отвечая на вопрос, какой может быть потенциальная стоимость подарка главы государства, мастер указал на то, что «такая работа, скорее всего, является бесценной».
При этом ранее Трамп выразил недовольство своим портретом в Капитолии штата Колорадо. Американский лидер счел, что его изображение было сильно «искажено». Он призвал убрать картину и раскритиковал автора произведения Сару Бордман, предположив, что она «растратила свой талант».