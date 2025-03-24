В Кремле рассказали о личном подарке Путина для Трампа

Песков заявил, что портрет для Трампа был личным подарком Путина

Президент России Владимир Путин действительно подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу портрет, который является личным подарком. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», — отметил представитель Кремля.

22 марта народный художник России Никас Сафронов заявил, что портрет, который Путин подарил Трампу, не подлежит оценке. В частности, отвечая на вопрос, какой может быть потенциальная стоимость подарка главы государства, мастер указал на то, что «такая работа, скорее всего, является бесценной».

При этом ранее Трамп выразил недовольство своим портретом в Капитолии штата Колорадо. Американский лидер счел, что его изображение было сильно «искажено». Он призвал убрать картину и раскритиковал автора произведения Сару Бордман, предположив, что она «растратила свой талант».