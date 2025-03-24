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12:42, 24 марта 2025Мир

В Кремле рассказали о личном подарке Путина для Трампа

Песков заявил, что портрет для Трампа был личным подарком Путина
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин действительно подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу портрет, который является личным подарком. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», — отметил представитель Кремля.

22 марта народный художник России Никас Сафронов заявил, что портрет, который Путин подарил Трампу, не подлежит оценке. В частности, отвечая на вопрос, какой может быть потенциальная стоимость подарка главы государства, мастер указал на то, что «такая работа, скорее всего, является бесценной».

При этом ранее Трамп выразил недовольство своим портретом в Капитолии штата Колорадо. Американский лидер счел, что его изображение было сильно «искажено». Он призвал убрать картину и раскритиковал автора произведения Сару Бордман, предположив, что она «растратила свой талант».

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