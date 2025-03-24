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21:35, 24 марта 2025Бывший СССР

В Раде указали на страх Зеленского перед спецпосланником Трампа

Нардеп Дубинский: Зеленский побоялся ответить Уиткоффу напрямую
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский побоялся ответить спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу напрямую и использовал для этого депутата Александра Мережко. На это указал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Он назвал Мережко формальной фигурой. «Сняли с него пыль, поставили перед камерой и велели сказать что-нибудь "возмущенное". Он и сказал. Что-то про “шокирующие и позорные” слова Уиткоффа. А главное - что его надо «отозвать с должности», — написал нардеп.

По словам Дубинского, такое решение было принято для украинских СМИ, которые «дружно видели в этом "жесткую реакцию Киева"».

Ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко призвал отстранить Уиткоффа от переговоров об урегулировании конфликта из-за его заявлений.

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