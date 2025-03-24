«Он посланник Путина?» В Киеве требуют отстранить спецпредставителя Трампа от переговоров по Украине

В Раде заявили о шокирующих заявлениях Уиткоффа по урегулированию на Украине

Спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа следует отстранить от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, убежден глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко. Причиной данных заявлений стали слова американского политика о возможном признании новых регионов России.

Мережко назвал подобные заявления позорными, а также обвинил Уиткоффа в том, что тот не знает очевидных и базовых вещей, в которых должен разбираться.

«Я не знаю, о чем идет речь — о невежестве, наивности или непрофессионализме. (...) И у меня вопрос: он посланник [президента США Дональда] Трампа или, может, он посланник [президента России Владимира] Путина?» — высказался политик.

По словам Мережко, опасность заключается в том, что Уиткофф якобы выражает мнение самого Трампа. Глава комитета Рады потребовал исключить спецпредставителя из состава делегации США на переговорах и заявил о его несоответствии должности. При этом депутат подчеркнул, что не может диктовать Белому дому требования к участникам мирных переговоров.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Статус новых регионов назвали центральным вопросом конфликта

22 марта Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что «центральным вопросом» конфликта на Украине является статус вошедших в состав России новых регионов, а также их признание международным сообществом и Киевом.

«Крым, Донбасс... Они русскоговорящие. Там были референдумы, подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российской юрисдикцией. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта», — отметил он.

По его словам, об этом никто не хочет говорить. Также он отметил, что «Россия де-факто контролирует эти территории», вопрос лишь в том, признает ли мир их российскими, а также сможет ли президент Украины Владимир Зеленский «политически выжить», если согласится с этим.

Зеленский назвал признание территорий красной линией

19 марта Владимир Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева.

«Мы на это не пойдем», — заявил Зеленский.

По его словам, тема территорий будет одним из самых чувствительных и сложных вопросов на грядущих переговорах.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд начался новый раунд переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Они проходят в закрытом формате.