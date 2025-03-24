В России двух полковников ВСУ заочно осудили и дали пожизненный срок за атаки на аэродромы

В РФ суд заочно дал пожизненный срок 2 полковникам ВСУ за теракты на аэродромах

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы двух полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступные приказы об атаках военных аэродромов на территории нескольких регионов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Командира 383-й бригады беспилотных летательных аппаратов воздушных сил полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка признали виновными по статье 205 УК РФ («Совершение теракта организованной группой с тяжкими последствиями»). Они объявлены в международный розыск. По решению суда полковники заочно арестованы.

Суд установил, что с октября по декабрь 2022 года Дзяний и Бурденюк отдали приказы о совершении четырех атак с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, дронов со взрывными устройствами по аэродромам в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.

18 марта этот же суд вынес приговор двум военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область. Они получили 15 и 16 лет заключения.