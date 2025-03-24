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07:10, 24 марта 2025Россия

В России мощный пожар перекинулся с торгового центра на крышу жилого дома

В Ростове-на-Дону мощный пожар перекинулся с торгового центра на крышу дома
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС России

В Ростове-на-Дону мощный пожар перекинулся с торгового центра на крышу жилого дома. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По информации ведомства, пожар начался в пятиэтажном жилом доме, из него эвакуируют жителей. На место происшествия направили специалистов, которые возьмут пробы воздуха.

Открытое горение на кровле в самом торговом центре, по данным МЧС, уже ликвидировали. Его площадь составила 300 квадратов, площадь пожара в жилом доме — 800 квадратов. В тушении пожара участвуют 100 сотрудников и 29 единиц техники.

Торговый центр в Ростове-на-Дону загорелся в ночь на понедельник, 24 марта. Пожар начался с ночного клуба «Ля Мажор», о его причинах пока не сообщается. До начала пожара местные жители сообщали о взрывах в небе.

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