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06:29, 24 марта 2025Россия

В центре российского города загорелся торговый центр

Mash: ТЦ «Галерея Астор» загорелся в центре Ростова-на-Дону
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Торговый центр «Галерея Астор» горит в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, пожар начался с ночного клуба «Ля Мажор». Об этом рассказали сотрудники, работающие в здании. Всех вывели из торгового центра. Площадь пожара достигает порядка 500 квадратных метров, однако огонь может перекинуться на соседние здания.

Ранее стало известно о взрыве в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе, в результате которого начался пожар. Позднее появились видео с места происшествия. Взрыв зафиксировали установленные на фуд-корте камеры видеонаблюдения.

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