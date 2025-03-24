В центре Москвы горит элитный ЖК с апартаментами за сотни миллионов рублей. Видео

Пожар в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы ликвидирован

В центре Москвы на крыше элитного жилого комплекса (ЖК) «Роза Росса» с апартаментами за сотни миллионов рублей произошел сильный пожар. На опубликованных в сети видео можно увидеть языки пламени и огромный столб черного дыма. В данный момент, как уточняет МЧС, возгорание ликвидировано.

Огонь охватил 100 квадратов. На месте работали более 70 специалистов и 20 единиц техники. Информации об эвакуации не поступало, о пострадавших информации также не сообщалось.

Пожар произошел во время ремонтных работ на крыше

Как пишет Shot, перед пожаром в элитном ЖК на крыше проводили сварочные работы. Mash уточняет, что в сгоревшем пентхаусе протекала крыша. Рабочих нанял собственник. Со слов соседей, ремонтные работы тянулись около года. Сегодня загорелась покрытая пластиком временная конструкция из деревянных балок — она находилась там с прошлого года. Дом сдали в декабре 2022 года. В 2024-м люди массово начали жаловаться на протечки.

Россия. Москва. Пожар в строящемся жилом доме на улице Зубовская. Возгорание произошло в ЖК «Роза Росса» на площади 100 квадратных метров Фото: Александр Патрин / ТАСС

Из-за пожара на нескольких улицах в центре Москвы перекрыли движение: на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе, также затруднено движение по Зубовской улице, занята одна полоса из трех.

«Роза Росса» — элитные апартаменты на улице Зубовской в районе Хамовники. Автор проекта — итальянский архитектор и дизайнер Пьеро Лиссони. По данным «Осторожно, Москва», цена на недвижимость в горящем авторском доме достигает 1,5 миллиона рублей за квадрат. По словам представителя авторского дома, все апартаменты на данный момент сданы и проданы. Согласно агрегаторам, пятикомнатная квартира площадью 254 квадрата стоит примерно 495 миллионов рублей.

Утром в Ростове-на-Дону произошел мощный пожар в торговом центре

В центре города несколько часов горел торговый центр «Галерея Астор» на Буденновском проспекте. В какой-то момент из-за сильного ветра огонь перекинулся на крышу соседнего здания — жилой пятиэтажки, она горела на площади 800 квадратных метров.

В общей сложности из пострадавшей жилой пятиэтажки эвакуировали около 15 человек. Глава города Александр Скрябин сообщил, что поручил подготовить пункт временного размещения для жителей дома. Вероятно, пожар в ТЦ мог возникнуть из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. На месте работали 113 спасателей и 36 единиц техники. По словам Скрябина, общая площадь пожара составила 1100 квадратных метров.