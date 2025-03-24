В Ростове-на-Дону несколько часов горит торговый центр. Мощный пожар попал на видео. Что известно о причинах возгорания?

В Ростове-на-Дону пожар перекинулся с торгового центра на крышу жилого дома

В центре Ростова-на-Дону уже несколько часов горит торговый центр «Галерея Астор» на Буденновском проспекте. В какой-то момент из-за сильного ветра огонь перекинулся на крышу соседнего здания — жилой пятиэтажки, она горела на площади 800 квадратных метров.

Всех жителей смогли вовремя эвакуировать, никто не пострадал.

По состоянию на 8 утра понедельника, 24 марта, открытое горение, сосредоточившееся на кровле ТЦ, уже удалось локализовать. Открытое горение кровли пятиэтажного дома полностью ликвидировано, пожар был потушен. Пожарные продолжают работу, к тушению привлечены 100 сотрудников и 29 единиц техники.

Названа предварительная причина возгорания

Утром российское Минобороны сообщило, что над Ростовской областью было перехвачено 12 беспилотников, также местные жители сообщали о звуках взрывов.

Однако, по предварительным данным МЧС, произошедшее не связано с атакой дронов. В ведомстве сообщили, что, вероятно, пожар в ТЦ мог возникнуть из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде.

Видео: Telegram-канал Shot

Эвакуированным жителям пострадавшего дома окажут помощь

Пожар в торговом центре начался около 5:30 утра. Огонь быстро распространился по территории здания. Пламя было видно даже с отдаленных улиц города. Спустя некоторое время огонь перекинулся на соседний дом.

В общей сложности из пострадавшей жилой пятиэтажки эвакуировали около 15 человек. Глава региона Александр Скрябин сообщил, что поручил подготовить пункт временного размещения для жителей дома.

Из-за ЧП перекрыли движение автомобилей по Буденновскому проспекту, водителей просят учитывать это при планировании маршрута. Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту случившегося. Правоохранителям предстоит проверить соблюдение требований пожарной безопасности. «В ходе проверки ведомства даст оценку действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — указали в ведомстве.