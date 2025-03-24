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07:54, 24 марта 2025Россия

Названа причина пожара в ТЦ российского города

МЧС: Пожар в ТЦ Ростова-на-Дону мог возникнуть из-за замыкания в вывеске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Пожар на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, на кровле дома локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, пожар в ТЦ мог возникнуть из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России.

Торговый центр в Ростове-на-Дону загорелся в ночь на понедельник, 24 марта. Пожар начался с ночного клуба «Ля Мажор», о его причинах пока не сообщается. До начала пожара местные жители сообщали о взрывах в небе.

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