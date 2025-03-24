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19:12, 24 марта 2025Мир

Вэнс вступился за Уиткоффа на фоне критики украинцев

Вэнс назвал Уиткоффа отличным парнем на фоне критики его высказываний об Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал спецпосланника главы государства Стива Уиткоффа на фоне критики высказываний последнего об Украине. Об этом он заявил в социальной сети X.

«Стив Уиткофф — отличный парень, который делает невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу 40 лет. Оказывается, многое в дипломатии сводится к простому навыку: не быть идиотом», — написал Вэнс.

Ранее спецпосланник Трампа назвал планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по созданию «коалиции желающих» и отправке на Украину миротворцев позерством.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко призвал отстранить Уиткоффа от переговоров об урегулировании конфликта из-за его заявлений.

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