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12:11, 24 марта 2025Экономика

ВТБ прокомментировал ситуацию с приемом пятитысячных купюр банкоматами

ВТБ о ситуации с приемом пятитысячных купюр: Обновление банкоматов завершается
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

ВТБ в ближайшие дни завершит обновление сети своих банкоматов, после чего каждый из них будет доступен для работы с новыми пятитысячными рублевыми купюрами. Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации сообщает ТАСС.

«До конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

Ранее в понедельник «Известия» написали о том, что модернизированная банкнота номиналом в пять тысяч рублей, введенная в оборот в конце прошлого года, не распознается банкоматами некоторых российских банков.

Необходимость обновления устройств, о которой идет речь, связана с тем, что производители банкоматов, покинувшие российский рынок после 2022 года, прекратили поддержку программного обеспечения, а значит, не подготовили шаблоны под новые купюры, говорилось в материале. На фоне этого банки справляются своими силами, и в ряде случаев помогает только замена устройств, отмечалось в публикации.

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