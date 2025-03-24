Юный российский лыжник ударил соперника коленом по голове

В Удмуртии 15-летний лыжник ударил соперника ногой по голове из-за падения

Юный российский лыжник ударил соперника ногой по голове из-за падения во время соревнований в Удмуртии. Видео появилось в Telegram-канале «Лыжная классика».

Инцидент произошел 16 марта во время эстафетной гонки на турнире «Быстрая лыжня». 15-летний Георгий Филатов споткнулся об упавшего 13-летнего соперника, Вадима Курышкина, который отставал на круг. Вставая и расцепляя лыжи, Филатов ударил Курышкина коленом в голову.

Несмотря на произошедшее, команда Филатова заняла в гонке третье место. К лыжнику не были применены никакие санкции. После обнародования видео инцидента глава Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин заявил ТАСС, что по данному вопросу будет собран президиум и, возможно, Филатов будет дисквалифицирован.

Мать Курышкина рассказала ТАСС, что ее сын получил травму головы. При этом ударивший его Филатов потребовал компенсацию за сломанный инвентарь.