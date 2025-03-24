Звезда фильма «Мамма Mia!» показала усыпанное красными пятнами лицо

Американская актриса Аманда Сейфрид показала усыпанное красными пятнами лицо

Известная американская актриса Аманда Сейфрид показала лицо без макияжа, усыпанное красными пятнами. Соответствующий ролик публикует YouTube-канал глянцевого журнала Vogue.

39-летняя звезда фильма «Мамма Mia!» продемонстрировала естественную внешность с косметическими дефектами. Звезда призналась, что страдает экземой.

«У меня экзема, и я страдаю периоральным дерматитом. Когда мне было 19, у меня начала появляться сыпь, и я узнала о многих лекарственных средствах от своего дерматолога», — призналась она. При этом Сейфрид рассказала, что, несмотря на упомянутую проблему, научилась делать макияж, чтобы скрыть недостатки.

В январе 2024 года известная актриса показала фигуру в сшитом шестилетней дочерью мини-платье. Звезда предстала на черно-белом снимке в облегающем мини-платье без рукавов, сшитом из разных видов ткани.