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18:42, 24 марта 2025Ценности

Звезда фильма «Мамма Mia!» показала усыпанное красными пятнами лицо

Американская актриса Аманда Сейфрид показала усыпанное красными пятнами лицо
Екатерина Ештокина

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Известная американская актриса Аманда Сейфрид показала лицо без макияжа, усыпанное красными пятнами. Соответствующий ролик публикует YouTube-канал глянцевого журнала Vogue.

39-летняя звезда фильма «Мамма Mia!» продемонстрировала естественную внешность с косметическими дефектами. Звезда призналась, что страдает экземой.

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«У меня экзема, и я страдаю периоральным дерматитом. Когда мне было 19, у меня начала появляться сыпь, и я узнала о многих лекарственных средствах от своего дерматолога», — призналась она. При этом Сейфрид рассказала, что, несмотря на упомянутую проблему, научилась делать макияж, чтобы скрыть недостатки.

В январе 2024 года известная актриса показала фигуру в сшитом шестилетней дочерью мини-платье. Звезда предстала на черно-белом снимке в облегающем мини-платье без рукавов, сшитом из разных видов ткани.

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