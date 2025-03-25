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14:09, 25 марта 2025Интернет и СМИ

Автор «Времечка» прокомментировал смерть ведущего программы

Новоженов назвал ушедшего из жизни телеведущего Цивилева остроумным человеком
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Ушедший из жизни ведущий программ «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев был остроумным человеком и обладал уникальным чувством юмора. Об этом в беседе с NEWS.ru, комментируя смерть Цивилева, заявил один из авторов «Времечка» журналист Лев Новоженов.

По словам Новоженова, Цивилев прекрасно вписывался в передачу «Времечко». «Многими был любим, вносил свою яркую ноту в эту программу. Его все очень любили, начиная от гримерши, заканчивая сотрудниками, журналистами», — сказал журналист.

Он также назвал Цивилева человеком с яркой индивидуальностью и хорошим художником.

Ранее стала известна причина смерти ведущего «Времечка». По данным Shot, Цивилев ушел из жизни из-за острой сердечной недостаточности. Также уточнялось, что к нему приезжала скорая помощь.

Сообщение о смерти телеведущего было опубликовано на его странице в соцсети вечером 24 марта. Цивилеву было 59 лет.

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