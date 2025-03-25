Бастрыкин сообщил о снижении числа пропавших в России детей за 2024 год

СК России: Число пропавших детей за 2024 год снизилось на 20%

За 2024 год число пропавших детей снизилось на 20 процентов в сравнении с 2023 годом. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, передает «Ленте.ру» информационный центр ведомства.

Бастрыкин назвал криминалистическое сопровождение с применением широкого арсенала современной техники ключевым элементом успешного поиска. Глава ведомства также высоко оценил возможности федеральной базы данных геномной информации.

Ранее председатель СК заявил, что в 2024 году следователи получили сообщения о пропаже более пяти тысяч детей.