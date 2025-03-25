Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:27, 25 марта 2025Силовые структуры

Бастрыкин сообщил о снижении числа пропавших в России детей за 2024 год

СК России: Число пропавших детей за 2024 год снизилось на 20%
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

За 2024 год число пропавших детей снизилось на 20 процентов в сравнении с 2023 годом. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в рамках оперативного совещания по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, передает «Ленте.ру» информационный центр ведомства.

Бастрыкин назвал криминалистическое сопровождение с применением широкого арсенала современной техники ключевым элементом успешного поиска. Глава ведомства также высоко оценил возможности федеральной базы данных геномной информации.

Ранее председатель СК заявил, что в 2024 году следователи получили сообщения о пропаже более пяти тысяч детей.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

    Apple назвала дату анонса iOS 19

    Бастрыкин сообщил о снижении числа пропавших в России детей за 2024 год

    Россиянам объяснили пользу слез

    Прибыль российских банков упала на четверть

    Блогер описал придающий женщине сексуальность наряд и нарвался на гнев в сети

    Зеленского задел слишком долгий диалог Уиткоффа и Путина

    Египетский каракал пересек границу и напал на израильских солдат

    Летевший из России в Египет самолет резко сменил курс и сел в другом месте

    В России оценили действия Трампа по черноморской инициативе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше