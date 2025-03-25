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15:02, 25 марта 2025Из жизни

Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах и вчетвером проведут медовый месяц

В США братья-близнецы сыграли свадьбу с сестрами-близнецами в один день
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В штате Аризона, США, в один день прошла свадьба братьев-близнецов и сестер-близнецов. Об этом пишет издание Today.

Калеб и Джереми Бейкер поженились на Бруклин и Кристен Статлер в середине марта. Сначала клятвами обменялись Калеб и Бруклин. В этот момент их брат и сестра играли роль шафера и подружки невесты. Потом пары переоделись и сыграли свадьбу Кристен и Джереми. После церемонии молодожены отправились проводить медовый месяц в Мексике.

«Мы все лучшие друзья», — объяснила Бруклин. По ее словам, пары привыкли все делать вместе. Сестры работают фармацевтами в одной компании, а братья учатся на одном факультете в Хантингтонском университете. В Аризоне супруги планируют жить в соседних квартирах.

Калеб и Джереми рассказали, что познакомились с Бруклин и Кристен в 2016 году. Они посещали встречи одной и той же религиозной молодежной группы. Пары вспоминают, что начали общаться именно потому, что являются близнецами.

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Долгие годы их отношения оставались дружескими. Однако в 2021 году мать сестер легла в больницу, и им пришлось переехать к семье Джереми и Калеба на месяц. Там, как рассказывают Статлеры, они и осознали свои настоящие чувства. Их первые свидания прошли в одном ресторане в одно время. В тот день Джереми предложил начать отношения Кристен, а Калеб — Бруклин.

«Мы хотели делать многое вместе, но при этом оставаться самим по себе», — отметил Калеб. Даже предложение мужчины сделали в один день в июне 2024 года, но уже в разных местах. По словам Кристен и Бруклин, секрет их отношений — понимание друг друга: мужчины знают, каково это быть близнецами. «Нам действительно повезло», — заявила Бруклин.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы Петуния и Педиа завязали роман с одним и тем же мужчиной и не пожалели об этом. Он объяснил, что женщины дополняют друг друга, и назвал этот баланс сокровищем.

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