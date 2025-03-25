Политик Кертен призвал отправить Каллас в отставку из-за ее слов о России

Слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о якобы необходимости «нанесения поражения» России являются эскалацией ситуации и ее необходимо отправить в отставку. Об этом написал британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведет к третьей мировой войне», — отметил глава партии.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что слова Каллас о важности нанесения России поражения, чтобы избежать третьей мировой войны, показывают ее скудоумие. Он указал, что Москва является континентальной сверхдержавой.

Также глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва уже неоднократно сталкивалась с желанием Европы нанести ей стратегическое поражение. Он указал, что во время императора Франции Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера вся Европа мобилизовалась ради нанесения поражения России.