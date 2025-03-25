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10:29, 25 марта 2025Экономика

Бывшая республика СССР стала главным покупателем российской водки

РИА: В 2024 году Казахстан стал главным покупателем российской водки
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

По итогам 2024 года Латвия вдвое увеличила импорт российской водки и стала одним из главных покупателей этого напитка. Об этом со ссылкой на данные национальных статистических служб и платформы ООН Comtrade сообщает РИА Новости.

Крупнейшим импортером российской водки стал Казахстан — бывшая республика СССР приобрела спиртного на 32 миллиона долларов (плюс четыре процента в годовом выражении). Вторым в рейтинге главных покупателей стал Китай с показателем в 1,5 миллиона долларов (минус 29 процентов год к году).

На третьем месте в списке — Турция, которая сократила импорт водки втрое, до 436,5 тысячи долларов. Четвертым главным покупателем стала Южная Корея с показателем в 222 тысячи долларов (упал почти вдвое). На пятом месте расположилась Латвия, которая увеличила импорт вдвое, более чем до 200 тысяч долларов, и опередила Германию с показателем в 4,8 тысячи долларов (объемы закупок упали в 74 раза).

За январь-февраль 2025 года производство водки в России упало на 26,3 процента, до 7,6 миллиона декалитров. При этом за тот же период продажи водки снизились на 5,1 процента. Такая динамика наблюдается на фоне снижения числа производителей крепкого алкоголя в стране — за последние четыре года их количество сократилось на 17,17 процента.

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