Ида Галич назвала лучший город Земли

Блогерша Ида Галич назвала Москву лучшим городом Земли

Популярная российская блогерша и ведущая Ида Галич в новом выпуске шоу «Кстати» назвала Москву лучшим городом на планете. Запись шоу доступна на платформе VK Video.

Блогерша ответила на вопрос Гарика Харламова о том, где она планирует сыграть свадьбу. «Я вообще считаю, что Москва — это лучший город земли и по уровню сервиса, организации это именно такая гастрономическая Мекка. Поэтому я бы, наверное, свадьбу хотела где-то либо Москве или где-то около, куда можно привезти наш кейтеринг», — заявила Галич.

Комик Гарик Харламов, который также участвовал в шоу, отметил, что ему как коренному москвичу приятно слышать такие слова о родном городе.

Ранее стало известно, что беременной Иде Галич вместе с женихом и детьми пришлось переехать в съемную квартиру из-за нехватки места в собственном жилье. Галич отметила, что у нее есть собственная квартира, в которой не успевают сделать ремонт к рождению ребенка, поэтому они решили временно арендовать более удобное жилье.