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21:01, 12 марта 2025Экономика

Беременной Иде Галич пришлось переехать

Ида Галич переехала в съемную квартиру из-за недостатка места
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Беременная блогерша Ида Галич вместе с женихом и детьми оказалась вынуждена переехать в съемную квартиру из-за нехватки места в собственном жилье. Об этом звезда рассказала в своем Telegram-канале.

Галич отметила, что сейчас в ее семье четыре человека. Дочь жениха блогерши от предыдущего брака часто остается у отца, поэтому нуждается в собственной комнате. Кроме того, в квартире проживает няня, а вскоре ожидается пополнение.

В 2024 году семья Галич купила новую квартиру, однако сейчас в ней требуется ремонт. По словам звезды, работы не удастся завершить к рождению ребенка, поэтому было принято решение временно арендовать более удобное жилье.

Ранее Никита Пресняков и Ольга Подольская рассказали о желании переехать. Пара уже купила земельный участок и начала строить на нем новый дом. Причиной такого решения стала нехватка места в прежнем особняке.

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