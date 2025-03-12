Беременной Иде Галич пришлось переехать

Ида Галич переехала в съемную квартиру из-за недостатка места

Беременная блогерша Ида Галич вместе с женихом и детьми оказалась вынуждена переехать в съемную квартиру из-за нехватки места в собственном жилье. Об этом звезда рассказала в своем Telegram-канале.

Галич отметила, что сейчас в ее семье четыре человека. Дочь жениха блогерши от предыдущего брака часто остается у отца, поэтому нуждается в собственной комнате. Кроме того, в квартире проживает няня, а вскоре ожидается пополнение.

В 2024 году семья Галич купила новую квартиру, однако сейчас в ней требуется ремонт. По словам звезды, работы не удастся завершить к рождению ребенка, поэтому было принято решение временно арендовать более удобное жилье.

Ранее Никита Пресняков и Ольга Подольская рассказали о желании переехать. Пара уже купила земельный участок и начала строить на нем новый дом. Причиной такого решения стала нехватка места в прежнем особняке.