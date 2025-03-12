Пресняков и Подольская решили переехать

Пресняков и Подольская начали строить новый дом

Певица Наталья Подольская и певец Владимир Пресняков решили переехать в новый дом. Пара купила участок и начала строительство, пишет газета «7дней».

Купленный участок находится в том же поселке, где семья живет сейчас. По словам артистов, желание переехать связано с нехваткой места в старом жилье. Пресняков отметил, что четко представляет планировку и дизайн нового дома.

«Хочется, чтобы все было в белых тонах. У мальчиков есть комнаты, но они маленькие. Хочется, чтобы у них было больше пространства», — рассказал певец. При этом дети пары негативно отнеслись к переезду.

Ранее певица Анна Семенович рассказала о переезде в загородный дом. Она призналась, что давно мечтала о собственном особняке.