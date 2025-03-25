Исполнитель главной роли в «Благих знамениях» рассказал о встрече с пришельцами

Daily Star: Актер Майкл Шин увидел загадочные НЛО в детстве

Знаменитый британский актер Майкл Шин рассказал о своей встрече с загадочными НЛО. Об этом пишет Daily Star.

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Благие знамения» увидел неопознанные объекты в детстве, когда возвращался домой из школы в родном городе Порт-Талбот. Это было настолько странно, что Шин, по собственному признанию, задумался о реальности историй о пришельцах.

«Я повернулся и увидел, как что-то приближается к краю горы. Я остановился, и тут появился этот огонек, а затем еще два огня за ним, а потом еще три... Такая вереница огней, вышла из-за горы и поплыла над морем», — поделился воспоминаниями артист.

Он рассказал, что хотел побежать домой и рассказать родным об НЛО, но боялся, что огни исчезнут, и просто долго смотрел на них. Через некоторое время вереница огней остановилась над морем, а потом исчезла. С тех пор Шин, по его словам, открыт к вероятности существования сверхъестественного. Он считает, что в мире есть вещи, которые наука пока не может объяснить, и не стоит объявлять их чем-то несуществующим.

Ранее знаменитый британский певец Робби Уильямс заявил, что перестал видеть НЛО, однако у него появились экстрасенсорные способности. Уильямс утверждает, что начинает думать о своих знакомых за некоторое время до того, как они позвонят или напишут ему.