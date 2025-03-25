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13:12, 25 марта 2025Путешествия

Известный рэпер изнасиловал туристку в номере отеля после своего концерта

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shane Anthony Sinclair / Getty Images

Известный британский рэпер и блогер Юнг Филли изнасиловал туристку в номере отеля после своего концерта в Магалуфе, Испания. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что сейчас 29-летний мужчина находится под следствием за другое изнасилование женщины, в сентябре 2024 года на Майорке. Он вышел на свободу под залог в середине марта и ждал суда, однако всплыли новые обвинения. Оказалось, что летом того же года он принудил к сексу британскую туристку.

Известно, что пострадавшая посетила его выступление в баре, после чего отправилась с одним из друзей Филли в отель и занялась с ним сексом. Затем девушка и ее партнер отправились в номер рэпера, где тот изнасиловал британку, оставшись с ней наедине. Туристка сообщила обо всем полиции вскоре после возвращения на родину. Всю информацию передали испанским правоохранителям, ведется расследование.

В начале марта громкий случай изнасилования произошел около объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в индийском штате Карнатака. Преступники на мотоцикле напали на 27-летнюю израильскую туристку и ее спутников, когда те шли смотреть на звезды. Сначала они сбросили в канал мужчин, а затем надругались над израильтянкой и местной жительницей.

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