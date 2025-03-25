Летевший в Китай американский самолет развернулся из-за забывчивости пилота

CNN: Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывшего паспорт пилота

Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Китай, развернулся и полетел обратно в США из-за забывчивости пилота. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, спустя два часа полета выяснилось, что один из пилотов забыл паспорт. Из-за этого самолет развернулся и направился в Сан-Франциско, где ожидал новый лайнер. На борту воздушного судна было 257 пассажиров и 13 членов экипажа. «Клиентам были предоставлены ваучеры на питание и компенсация», — отметили в авиакомпании.

В результате рейс 198 приземлился в Шанхае с опозданием примерно на шесть часов.

Ранее Лорин Феллвок и ее муж Джо летели из Детройта, США, в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, чтобы провести там отпуск после свадьбы. Сразу после взлета пассажирка вспомнила, что забыла дома паспорт, без которого ее не пустят на запланированный круиз. Однако услышавший разговор расстроенных супругов бортпроводник решил спасти их медовый месяц.