МВД объявило в розыск иноагента Екатерину Шульман

Политолога и иноагента Екатерину Шульман объявили в розыск

МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (признана Минюстом России иноагентом). Это следует из базы данных ведомства, передает ТАСС.

Как следует из розыскной карточки Шульман, ее разыскивают по статье уголовного кодекса. Ведомство не уточняет по какой именно статье ведется розыск.

Ранее сообщалось, что у Екатерины Шульман есть задолженность по штрафу за нарушение деятельности иноагента (часть 4 статьи 19.34 КоАП).

В апреле 2022 года политолога внесли в список иноагентов. Она пыталась обжаловать решение Минюста, но Замоскворецкий суд Москвы отказал убрать ее из списка.