Названы лучшие музеи России

«Туту»: Музеи в Ульяновске и селе Ижевское названы лучшими в России

Россиянам назвали лучшие музеи страны. Исследование провели специалисты сервиса «Туту» на основе отзывов экспертов в сфере туризма, результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, лидерами рейтинга стали музеи в Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Ивановской области, Калининградской области, Мурманской области, Рязанской области, Тверской области, Ульяновской области, Челябинской области, Ярославской области.

10 из 10 баллов получили две локации: Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске и дом Филатова в селе Ижевское Рязанской области.

Оценок от 9,5 до 9,8 удостоились Музей городского быта «Симбирск конца XIX — начала XX века» в Ульяновской области, Музей «Космос» в Ярославской области, Музей художественного стекла в Тверской области, Шахта «Каула-Котсельваара» в Мурманской области, Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова в Архангельской области, Усадьба купца Осипова (музей купечества Южного Урала) в Челябинской области, Музей янтарных инклюзов в Калининградской области и другие.

Ранее в «Туту» назвали лучшие отели страны. Наивысшую оценку получили глэмпинг «Холмы» в Ульяновской области, отель «Лаванда» в Краснодарском крае, Azimut в Йошкар-Оле, «Мираж» и Luciano в Казани.

