Нефтяной гигант задумался о закрытии заводов в Европе

Shell: Закрытие заводов в Европе и партнерства в США позволят бизнесу процветать

Британский нефтяной гигант Shell задумался о закрытии ряда заводов в Европе и заключении партнерств с проектами в США. Сообщение компании, посвященное Дню инвестора, цитирует ТАСС.

Shell планирует, что обсуждаемые меры позволят химическому бизнесу процветать, а также увеличат доходность и сократят вложенный капитал к 2030 году.

«Извлекать больше пользы из нашего мощного портфеля химических активов, изучив стратегические и партнерские возможности в США, а также как высококлассные проекты, так и выборочные закрытия в Европе», — пояснили в компании.

Летом 2024 года появился прогноз, что британский нефтяной гигант Shell рискует потерять до одного миллиарда долларов. Причина — остановка завода по производству биотоплива в Роттердаме, который был одним из крупнейших проектов концерна по переходу на альтернативную энергетику.

В декабре 2024 года Shell остановила нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на острове Пулау Буком в Сингапуре. Причиной, по которой нефтяной гигант остановил работу предприятия, стала утечка в море нескольких тонн нефтепродуктов, а также воды, используемой в процессе переработки сырья. На острове находится единственный в Азии энергетический и химический парк Shell.