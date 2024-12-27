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17:35, 27 декабря 2024Экономика

Нефтяной гигант приостановит завод из-за утечки нефтепродуктов

Reuters: нефтяной гигант Shell остановит завод в Сингапуре из-за утечки
Вячеслав Агапов

Фото: Edgar Su / Reuters

Британская нефтегазовая компания Shell остановила нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на острове Пулау Буком. Об этом со ссылкой на Морское и портовое управление Сингапура (MPA) и Национальное агентство по охране окружающей среды (NEA) сообщает Reuters.

Причиной, по которой нефтяной гигант остановил работу предприятия, стала утечка в море нескольких тонн нефтепродуктов, а также воды, используемой в процессе переработки сырья. На острове Пулау Буком, где располагался первый нефтеперерабатывающий завод Сингапура, сейчас находится единственный в Азии энергетический и химический парк Shell.

Компания заявила, что приняла меры по локализации утечки и предотвращению распространения нефтепродуктов в окружающую среду и направила суда вдоль MPA для очистки поверхности от легкой нефтяной пленки. В MPA сообщили, что расследование продолжается, а навигационный трафик в районе не нарушен.

В апреле Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостанавливал работу в связи с аномальным паводком. Представители предприятия объяснили решение безопасностью труда на производстве. Они добавили, что деятельность НПЗ на время приостановили во избежание экологических рисков.

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