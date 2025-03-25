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15:36, 25 марта 2025Наука и техника

OLED-мониторы подешевеют

В Samsung предсказали удешевление OLED-мониторов, которые заменят модели с IPS
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Компания Samsung — один из лидеров на рынке мониторов — предсказала скорое появление недорогих моделей с OLED. На это обратило внимание издание TechRadar.

В корпорации заявили, что собираются выпустить продукцию для «низкого и среднего ценового диапазона», чтобы ускорить отказ потребителей от IPS-мониторов. В Samsung заметили, что занимают почти 72 процента рынка премиальных OLED-мониторов и намерены закрепиться в сегменте доступных гаджетов.

По мнению журналистов TechRadar, стремление Samsung может привести к тому, что OLED-мониторы на мировом рынке подешевеют. При этом пока неясно, что именно имеет в виду компания под понятием недорогих устройств. В материале говорится, что средняя стоимость OLED-мониторов на рынке составляет 900 долларов, или около 76 тысяч рублей. Специалисты заметили, что будет хорошо, если средняя стоимость снизится хотя бы до 600 долларов (около 50 тысяч рублей).

«Планы Samsung выглядят как катализатор для превращения панелей OLED в новый стандарт для мониторов, окончательно отправив IPS-дисплеи на свалку», — подчеркнули авторы. При этом OLED-мониторы имеют свои недостатки — например, многие модели имеют проблему выгорания пикселей.

В начале 2025 года в корпорации LG сообщили, что ПК-геймеры во всем мире начали массово переходить на OLED-мониторы. Согласно данным фирмы, 22 процента игровых мониторов на рынке имеют OLED-матрицу.

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