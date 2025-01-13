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20:56, 13 января 2025Наука и техника

Геймеры полюбили OLED-мониторы

PC Gamer: Доля OLED-мониторов среди геймеров составила рекордные 22%
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Travel-Stock-Image / Globallookpress.com

В корпорации LG сообщили, что ПК-геймеры во всем мире начали массово переходить на OLED-мониторы. Об этом пишет издание PC Gamer.

В компании рассказали об этом популярному YouTube-каналу HDTVTest. Согласно внутренним данным фирмы, 22 процента игровых мониторов на рынке имеют OLED-матрицу. Журналисты медиа отметили, что это очень внушительный показатель, так как OLED-мониторы стоят значительно дороже обычных мониторов с IPS-матрицей.

В LG подчеркнули, что выпустили первый OLED-монитор два года назад. При этом компания выпускает OLED-телевизоры с 2013 года, а доля подобных устройств на рынке ТВ составляет всего 18 процентов. Из этого специалисты сделали выводы, что потребители больше полюбили OLED-мониторы, чем телевизоры с подобной матрицей.

По оценкам авторов PC Gamer, средняя цена OLED-монитора для видеоигр составляет около 1 тысячи долларов, или почти 103 тысячи рублей. Однако на рынке есть недорогие варианты за 800-600 долларов. «Будем надеяться, что этот продолжающийся рост доли рынка окажется причиной снижения цен на продукцию», — подытожили журналисты.

Ранее исследователи International Data Corporation (IDC) заявили, что мировые поставки компьютеров выросли в 2024-м на 1 процент. Всего за 12 месяцев на рынок было отгружено 262,7 миллиона устройств.

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