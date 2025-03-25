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21:36, 25 марта 2025Россия

Песков анонсировал еще одно заявление по итогам контактов России с США

Песков заявил о публикации нового заявления по итогам контактов РФ с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия и Соединенные Штаты продолжают совместную работу, она идет позитивно и конструктивно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля также анонсировал еще одно согласованное заявление по итогам контактов Москвы и Вашингтона.

«Российская и американская стороны в рамках имеющихся контактов в конструктивном и позитивном ключе продолжают работу. Выработан еще один документ, который будет опубликован в ближайшее время», — уточнил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая предполагает безопасность судоходства и неприменение силы в акватории Черного моря. Об этом было сказано в заявлении по итогам переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

В свою очередь, в Белом доме сообщили, что российская и американская делегации на встрече в Эр-Рияде договорились разработать меры по договоренности Путина и Трампа о запрете ударов по объектам энергетики в России и на Украине.

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