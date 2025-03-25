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03:34, 25 марта 2025Бывший СССР

Политолог рассказал об отношении Зеленского к Трампу «как к глупому лоху»

Политолог Марков: Зеленский относится к Трампу как к глупому лоху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский относится к американскому коллеге Дональду Трампу как к «глупому лоху». Об этом сообщил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинский лидер вновь начал критиковать команду Трампа, утверждая, что она оказалась под влиянием российского президента Владимира Путина. По мнению Маркова, «наглое» поведение Зеленского связано с уступками со стороны Вашингтона.

«Команда Трампа восстановила военное снабжение и наведение ракет. Трамп лично позвонил Зеленскому. И это все Зеленский воспринял как уступки Трампа под давлением и хитростью Европы», — указал он.

По его словам, американскому президенту следует осознать, что Киев понимает исключительно «жесткий язык силы». В противном случае Зеленский продолжит относиться к нему как к «богатому и всесильному, но глупому лоху», считает политолог.

Ранее Марков предположил, что Трампа разозлит критика украинских властей в адрес его спецпосланника Стива Уиткоффа. Он отметил, что причиной нападок на Уиткоффа стало его интервью, в котором тот положительно отозвался о президенте России Владимире Путине. После этого спецпосланника потребовали исключить из переговорного процесса по урегулированию конфликта.

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