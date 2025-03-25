Предсказана реакция Трампа на нападки Киева на Уиткоффа

Политолог Марков: Трампа разозлят нападки Киева и Европы на Уиткоффа

Президента США Дональда Трампа разозлит критика Украины и Европы в адрес его спецпосланника Стива Уиткоффа. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что причиной нападок на Уиткоффа стало его интервью, в котором тот положительно отозвался о президенте России Владимире Путине. После этого, по словам политолога, «сотни СМИ и политиков» обвинили его в поддержке российского лидера и потребовали отстранить его от переговорного процесса.

«Это скорее разозлит Трампа. Потому что Уиткофф не только спецпосланник, но и личный друг Трампа», — считает Марков.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко призвал исключить Уиткоффа из переговорного процесса из-за фразы о возможном признании новых регионов России. Депутат назвал подобные заявления позорными, а также обвинил спецпосланника в том, что тот не знает очевидных и базовых вещей, в которых должен разбираться.

За Уиткоффа вступился вице-президент США Джей Ди Вэнс, назвав его «отличным паренем, который делает невероятную работу».