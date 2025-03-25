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08:34, 25 марта 2025Экономика

Поставки китайских шин в Россию заметно просели

Экспорт шин из Китая в Россию сократился на 8,5 процента в январе-феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам первых двух месяцев 2025 года поставки китайских шин в Россию сократились на 8,5 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 85,7 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В январе-феврале прошлого года наблюдалась противоположная динамика. Тогда поставки шин из Китая в Россию выросли на 35 процентов и достигли уровня в 93,7 миллиона долларов. Таким образом, за 12 месяцев показатель снизился на 8 миллионов долларов в денежном выражении.

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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков связал подобную динамику с перенасыщением российского рынка шин на фоне активизации отечественных заводов после ухода ряда западных производителей. В холдинге «Кордиант», в свою очередь, объяснили спад последствиями жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и отметили, что сокращение импорта китайских шин прослеживается с конца 2024 года.

По итогам прошлого года суммарные объемы выпуска легковых автомобильных шин в России выросли на 20 процентов, до 34,5 миллиона единиц. Это было обусловлено в том числе запуском площадки Gislaved в Ульяновске, пояснили в «Кордианте». Глава компании Вадим Володин спрогнозировал, что в 2025-м добиться подобной динамики вряд ли удастся. Объемы рынка, считается эксперт, скорее всего, останутся на уровне 2024-го на фоне заметного падения продаж новых машин и рекордно высокой ключевой ставки.

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