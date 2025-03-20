В России резко вырос выпуск шин

«Кордиант»: Выпуск легковых шин в России вырос на 20 процентов в 2024 году

По итогам 2024 года российский рынок легковых автомобильных шин вырос на 23 процента в сравнении с показателем за 2023-й и достиг отметки в 56,4 миллиона штук. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Кордиант».

За отчетный период выпуск шин в стране увеличился на 20 процентов, до 34,5 миллиона единиц, в том числе за счет запуска площадки Gislaved в Ульяновске. В этому году добиться подобной динамики вряд ли удастся, спрогнозировал генеральный директор компании Вадим Володин. Согласно его ожиданиям, в 2025-м суммарный объем российского рынка шин останется на уровне 2024-го.

В прошлом году, отметил глава «Кордиант», добиться значительного прироста удалось прежде всего за счет резкого увеличения продаж новых машин. В январе-феврале 2025-го на внутреннем рынке пока фиксируется противоположный тренд. Однако на динамику, например, может повлиять рост перепродаж машин на вторичном рынке. На этом фоне прогнозировать динамику выпуска шин в России сейчас довольно трудно, заключил Володин. Впрочем, ожидать резкого роста, как в 2024 году, скорее всего, не придется, резюмировал он.

По итогам первых двух месяцев 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в стране просели на 25 процентов. Эксперты прогнозируют сохранение отрицательной динамики в среднесрочной перспективе. В этом году, по их оценке, реализация легковушек может упасть на 10-25 процентов. Этому будут способствовать ряд факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и повышение утилизационного сбора.