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09:42, 25 марта 2025Россия

Появились кадры с разрушениями после мощного взрыва в российской многоэтажке

Опубликовано видео с места взрыва в многоэтажке в Махачкале
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились первые видео с места мощного взрыва в многоэтажке на Гапцахской улице в Махачкале. Ролики опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно оставшийся без стен участок на седьмом этаже дома, где, вероятно, находился эпицентр взрыва. В соседних квартирах выбиты окна. По улице в радиусе десятков метров разбросаны обломки здания, которые рухнули в том числе на припаркованные автомобили.

Взрыв в многоэтажке в Махачкале прогремел утром 25 марта. Предположительно, в одной из квартир взорвался газ. По последним данным, пострадали два человека.

Ранее сообщалось о взрыве в трехэтажном многоквартирном доме в поселке Верхнетемерницкий в Ростовской области. Причиной происшествия также стал газ. Взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и обшивку потолка в подъезде. Пострадал один человек.

ЖЗЛ
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