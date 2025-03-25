В российской многоэтажке прогремел взрыв

В Махачкале прогремел взрыв в многоэтажке на Гапцахской улице

В Махачкале в многоэтажке на Гапцахской улице прогремел взрыв. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, на месте происшествия начался пожар. Повреждены несколько квартир. Предварительно, пострадал один человек — жительница квартиры, в которой произошел взрыв. На место выехали сотрудники экстренных служб.

В свою очередь, Mash Gor пишет, что местные жители слышали громкий звук. В соседних домах выбиты стекла. В качестве возможной причины происшествия рассматривается взрыв газа.

Ранее взрыв произошел в трехэтажном многоквартирном доме в ростовском поселке Верхнетемерницкий. В результате пострадал один человек, которого госпитализировали с ожогами первой степени. Взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и обшивку потолка в подъезде. Причиной происшествия стала утечка газа.