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09:21, 25 марта 2025Россия

В российской многоэтажке прогремел взрыв

В Махачкале прогремел взрыв в многоэтажке на Гапцахской улице
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Махачкале в многоэтажке на Гапцахской улице прогремел взрыв. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, на месте происшествия начался пожар. Повреждены несколько квартир. Предварительно, пострадал один человек — жительница квартиры, в которой произошел взрыв. На место выехали сотрудники экстренных служб.

В свою очередь, Mash Gor пишет, что местные жители слышали громкий звук. В соседних домах выбиты стекла. В качестве возможной причины происшествия рассматривается взрыв газа.

Ранее взрыв произошел в трехэтажном многоквартирном доме в ростовском поселке Верхнетемерницкий. В результате пострадал один человек, которого госпитализировали с ожогами первой степени. Взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и обшивку потолка в подъезде. Причиной происшествия стала утечка газа.

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