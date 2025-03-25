Президент Германии выдал Шольцу и его министрам документы об увольнении

Президент Германии Штайнмайер вручил Шольцу и министрам документы об увольнении

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и 14 министрам его кабинета официальные документы об отставке. Об этом пишет издание Spiegel.

Однако по закону члены правительства временно продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава федерального кабинета.

«Вам, как федеральному правительству, очень часто приходилось действовать быстро и решительно. Приходилось идти по неизведанной местности и искать новые пути», — отметил президент, обращаясь к Шольцу.

Особую признательность Штайнмайер выразил за реакцию правительства на спецоперацию на Украине. По его словам, именно при этом кабинете Германия смогла мобилизовать оборонные ресурсы и обеспечить прием украинских беженцев.

Ранее стало известно, что будущий канцлер Германии от победившего на выборах от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц потребовал от Олафа Шольца согласовывать с ним всю дипломатию.

До этого Шольц признал поражение СДПГ и назвал полученный результат горьким. По данным первых экзитполов, его партия заняла третье место, набрав лишь 16 процентов голосов.