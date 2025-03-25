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09:49, 25 марта 2025Силовые структуры

Росфинмониторинг усилит контроль за платежами террористов и экстремистов

Росфинмониторинг ужесточит проведение платежей экстремистам и террористам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Росфинмониторинг намерен ужесточить контроль за платежами граждан, внесенных в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

Лица из ведомственного перечня, а также находящиеся в розыске, должны согласовывать проведение платежей с финразведкой. Речь идет обо всех банковских операциях, направленных на обеспечение жизнедеятельности.

Соответствующий законопроект Росфинмониторинг внес на рассмотрение в правительство, отмечает РБК. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ.

У правоохранительных органов имеются данные, что иногда соцвыплаты направляются гражданами на финансирование террористической деятельности. Для этого они снимают средства со своих банковских счетов. Росфинмониторинг предлагает ввести механизм, при котором граждане из ведомственного перечня будут совершать эти операции через определенные банковские счета. Для этого им нужно обратиться в Росфинмониторинг с заявлением.

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