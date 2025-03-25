Росфинмониторинг усилит контроль за платежами террористов и экстремистов

Росфинмониторинг ужесточит проведение платежей экстремистам и террористам

Росфинмониторинг намерен ужесточить контроль за платежами граждан, внесенных в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

Лица из ведомственного перечня, а также находящиеся в розыске, должны согласовывать проведение платежей с финразведкой. Речь идет обо всех банковских операциях, направленных на обеспечение жизнедеятельности.

Соответствующий законопроект Росфинмониторинг внес на рассмотрение в правительство, отмечает РБК. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ.

У правоохранительных органов имеются данные, что иногда соцвыплаты направляются гражданами на финансирование террористической деятельности. Для этого они снимают средства со своих банковских счетов. Росфинмониторинг предлагает ввести механизм, при котором граждане из ведомственного перечня будут совершать эти операции через определенные банковские счета. Для этого им нужно обратиться в Росфинмониторинг с заявлением.