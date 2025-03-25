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13:53, 25 марта 2025Экономика

России спрогнозировали заметный рост вывоза мяса

Россельхознадзор: РФ может вывезти 1 млн тонн мясной продукции в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

При благоприятном стечении обстоятельств российские аграрии смогут отправить иностранным покупателям в общей сложности 1 миллион тонн мясной продукции. Такой прогноз дал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его слова приводит ТАСС.

Для сравнения, в прошлом году Россия смогла экспортировать суммарно 860 тысяч тонн мясной продукции. Таким образом, если прогноз Данкверта сбудется, показатель вырастет на 140 тысяч. Подобную динамику подразумевает оптимистичный прогноз, резюмировал руководитель ведомства.

Ранее в федеральном центре «Агроэкспорт» сообщили о резком росте поставок российской мясной продукции в страны Ближнего Востока. Самой востребованной продукцией у местных покупателей стала курятина, на ее долю пришлось в общей сложности 84 процента от всего мясного экспорта в регион. Остальную часть обеспечили поставки говядины (8 процентов), баранины (5 процентов) и индейки (2 процента). В число главных покупателей вошла, в частности, Саудовская Аравия.

Согласно данным Минсельхоза, в 2024 году совокупный экспорт российской мясной продукции увеличился на 27 процентов. В ведомстве отметили заметное наращивание поставок всех основных видов. Так, экспорт свиноводческой продукции за отчетный период увеличился на треть, птицеводческой — на четверть, а крупного рогатого скота — на 22 процента. Стоимость поставок аналитики оценили в 1,7 миллиарда долларов.

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