Россия впервые за 30 лет купила у Китая один товар

РИА Новости: Россия в феврале импортировала из Китая детское питание на $2 млн

Россия в феврале 2025 года впервые за более чем 30 лет год импортировала из КНР готовые пищевые продукты для детей раннего возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможенной службы.

Речь идет о детских кашах, молочных смесях и пюре. Уточняется, что стоимость закупки составила 2,02 миллиона долларов. Отмечается, что это стало первой покупкой такой категории товаров с 1994 года. Помимо этого Китай в прошлом месяце экспортировал в Россию игрушки на 40,4 миллиона долларов.

Ранее Минвостокразвития предложило запустить доставку грузов из Китая с помощью дронов.

В январе 2025 года вдвое снизились также и тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию. Они опустились до отметки примерно в два доллара за килограмм.