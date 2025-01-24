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10:00, 24 января 2025Экономика

Стоимость авиадоставки грузов из Китая в Россию резко упала

Asia Import Group: Тарифы на авиаперевозку грузов из КНР в РФ снизились вдвое
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В январе 2025 года тарифы на авиаперевозку грузов из Китая в Россию снизились вдвое в сравнении с показателем конца 2024-го и опустились до отметки примерно в два доллара за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Asia Import Group.

В организации отметили, что подобная динамика является традиционной для начала года. В преддверии новогодних праздников тарифы обычно резко повышаются на фоне растущего спроса, а ближе к середине января падают. Так, в декабре 2024-го стоимость авиаперевозок грузов из Китая в Россию выросла на 25 процентов в сравнении с весенним показателем. Теперь же наблюдается противоположная динамика.

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Что касается спроса на китайскую продукцию в РФ, то он остается стабильным, добавили в Asia Import Group. Чаще всего клиенты просят перевезти на самолетах срочные грузы. Кроме того, авиадоставку нередко используют для импорта сборных партий товаров, резюмировали в компании.

Весной 2024 года заметно росла стоимость не только авиаперевозок грузов из Китая в Россию, но и железнодорожная транспортировка товаров. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в мае стоимость железнодорожных контейнерных перевозок увеличилась в среднем на 300 долларов в сравнении с апрельским показателем. Стоимость услуги на маршруте из Сианя в Москву тогда достигла 5 тысяч долларов за стандартный 40-футовый контейнер (FEU), а цены на доставку грузов из Чунцина выросла до 5050 долларов. Самыми дорогими направлениями для доставки стали Шанхай — Москва (5647 долларов) и Гуанчжоу — Москва (5674 доллара). Аналитики объясняли заметный рост цен на транспортировку грузов из КНР в РФ в первую очередь нехваткой контейнеров.

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