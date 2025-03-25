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16:41, 25 марта 2025Моя страна

Россияне массово устремились летом на Соловецкие острова

РСТ: Летние туры и круизы на Соловецкие острова почти распроданы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Несмотря на заметное повышение цен на размещение и питание, россияне массово устремились летом 2025 года на Соловецкие острова. Об этом говорится в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ), которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что туры и круизы на июнь и июль почти распроданы. По данным Соловецкого музея-заповедника, в летнем сезоне 2024 года архипелаг посетили около 65 тысяч туристов.

«Главная точка притяжения туристов и паломников — Соловецкий мужской монастырь, создание которого началось 600 лет назад, в 20-30-е годы XV века. Постройки монастыря расположены на четырех островах архипелага. Он внесен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО», — объяснили в РСТ.

Ранее стало известно, что туристы массово устремились в Крым, спрос на отдых в российском регионе в 2025 году значительно превышает показатели 2024-го. По данным экспертов, средняя продолжительность отдыха в курортной республике составляет семь дней.

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