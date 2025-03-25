Россияне сообщили о загадочной светящейся спирали в ночном небе

В небе над российскими городами появилась загадочная светящаяся спираль

Жители российских городов массово сообщили о появлении в ночном небе загадочной светящейся спирали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В сети распространились снимки объекта голубого цвета, сделанные в Ростове, Калининграде и в раде других регионов. Предположительно, это следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу американским разведывательным спутником NROL-69. Этот космический аппарат был выведен на орбиту 24 марта ракетой Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX.

В октябре 2024 года на портале Reddit набрала популярность фотография, на которой запечатлено необычное природное явление. На снимке можно увидеть вечернее небо, которое освещено красными вспышками с многочисленными ответвлениями. «Одно из самых загадочных погодных явлений на Земле», — отметил автор публикации и уточнил, что это вид молнии под названием спрайт.

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