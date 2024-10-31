Фото одного из самых загадочных природных явлений на Земле напугало пользователей сети

На портале Reddit набрала популярность фотография, на которой запечатлено необычное природное явление. В комментариях под постом пользователи сообщили, что никогда не видели ничего подобного.

На снимке можно увидеть вечернее небо, которое освещено красными вспышками с многочисленными ответвлениями. «Одно из самых загадочных погодных явлений на Земле», — отметил автор публикации и уточнил, что это вид молнии под названием спрайт.

«Я никогда в жизни не слышал об этом», «Никогда не видел ничего подобного. Выглядит красиво», — отреагировали на пост комментаторы. Многие участники обсуждения признались, что испугались увиденного. «Если бы я увидел это вживую, я бы точно обмочился», «Это завораживает и пугает», «Теперь я понимаю, почему люди придумали мифы о богах в небе», — написали они.

Ранее сообщалось о другом природном явлении, которое активно обсуждали пользователи Reddit. Мужчина опубликовал на портале видео с радужным облаком.