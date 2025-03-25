Россиянка описала стиль итальянских женщин фразой «я бы точно так не оделась»

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и описала стиль местных женщин фразой «я бы точно так не оделась». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, итальянки любят сочетать атласные юбки с высокими сапогами, носят сумки через плечо и предпочитают яркие цвета в одежде. «Мне очень нравится, как в Италии выглядят пенсионерки. У них всегда более продуманные образы, много различных деталей и аксессуаров», — объяснила она.

При этом блогерша заметила, что для россиянок такой стиль непривычен. «Мне кажется, что для нас, россиянок, это слишком пестро», — заметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, что на еду в Исландии туристам «придется разориться». Национальное блюдо в популярном ресторане Рейкьявика обошлось ей почти в две тысячи рублей.