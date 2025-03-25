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14:34, 25 марта 2025Спорт

Российского гимнаста-чемпиона обвинили в жестоком обращении с детьми

Чемпиона мира по акробатике Дудченко обвинили в жестоком обращении с детьми
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia

Многократного чемпиона мира по спортивной акробатике Алексея Дудченко обвинили в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, заявление на Дудченко, который работал тренером в спорткомплексе МГИМО в Москве, написала мать одного из его учеников. Она заявила, что Дудченко запрещал ей появляться на тренировках, несмотря на жалобы сына.

Женщина рассказала, что ее сын рассказывал об издевательствах тренера. Позднее она заметила кровоподтеки на его теле. Врачи зафиксировали нервный тик и психологическую травму у ребенка — теперь он боится взрослых. В данный момент мальчик проходит курс лечения у психиатра.

40-летний Дудченко является пятикратным чемпионом мира по спортивной акробатике и заслуженным мастером спорта России. Он член общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Ростовской области.

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