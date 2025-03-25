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12:24, 25 марта 2025Силовые структуры

Российского певца госпитализировали с ножевым ранением после концерта

В Якутии на певца KITJAH напали с ножом после концерта
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Якутии на 33-летнего российского певца KITJAH напали с ножом после концерта в Доме культуры. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, инцидент произошел 25 марта в гостевом доме на улице Владимира Павлова в селе Сунтар. В полицию поступило заявление, что там ранен мужчина. Его госпитализировали.

Известно, что участников конфликта было четверо. Главный подозреваемый — 34-летний ранее судимый житель Сунтара. Полицейские изъяли кухонный нож и другие вещественные доказательства. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Якутске сотрудники ФСБ России задержали журналистку Сашу Александрову за призывы к террористической деятельности.

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